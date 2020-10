Amministrative, ad Agrigento sarà ballottaggio tra Miccichè e Firetto

Sarà ballottaggio tra il candidato civico ma di aria centrodestra, Franco Miccichè, e il sindaco uscente Calogero Firetto.

Il 36,65% degli elettori ha preferito il medico residente a San Leone al sindaco uscente Calogero Firetto che si è fermato invece al 27,76% rischiando a lungo di essere battuto al primo turno.

"Il voto ha dimostrato la voglia di civismo della gente - ha commentato il deputato Franco Pullara - Non sono serviti generali anche con notevoli responsabilità istituzionali e visibilità per fare sollevare in certi casi le sorti di partiti o movimenti politici".

L'articolo di Domenico Vecchio

