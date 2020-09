Movida violenta ad Agrigento, Firetto: "Più controlli sul territorio"

Ancora danneggiamenti e spaccio durante la movida violenta ad Agrigento. Ma il sindaco Lillo Firetto non ci sta, vuole una città più sicura.

"Dopo l’ennesima rissa in centro, chiedo un intervento urgente al prefetto e al questore sulla sicurezza in città. Insostenibile - ha aggiunto - che un manipolo di delinquenti tenga sotto scacco Agrigento, che turbi la quiete pubblica e tenti di instaurare, soprattutto dopo una certa ora, allarme e preoccupazione nei cittadini, che mi riferiscono ogni giorno di aver assistito a risse tra ubriachi e allo spaccio indisturbato di sostanze stupefacenti. Agrigento è ritenuta una città sicura e deve continuare a esserlo. Quindi tutte le forze di polizia presenti sul territorio devono intervenire per arginare ed eliminare subito questo fenomeno emergente. Gli esercenti del luogo sono stanchi di dover subire danneggiamenti a causa di questi atteggiamenti delinquenziali. La movida - conclude - è un aspetto positivo che crea economia e rende vivo il nostro centro storico fino a tarda ora, ma la presenza di avventori e clienti deve avvenire in un clima di assoluta sicurezza".

