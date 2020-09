Italia Viva si schiera con Firetto e ottiene una poltrona in giunta

Italia Viva ottiene il massimo con il minimo sforzo. Il movimento di Matteo Renzi ad Agrigento appoggia la candidatura del sindaco Calogero Firetto. Sette le liste a suo fianco ma nessun partito ufficiale.

L’assessore designato in quota Italia Viva è Giovanni Bongiorno. A metterci il cappello è la coordinatrice per la provincia di Agrigento per Italia Viva, Natalia Re.

L'articolo di Domenico Vecchio nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE