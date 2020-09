Amministrative, in provincia di Agrigento si vota in 8 comuni: liste e candidati

Otto comuni al voto in campo in provincia di Agrigento per le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. Occhi puntati sul capoluogo. Il sindaco uscente Calogero Firetto, sostenuto da 7 liste civiche col sostegno non ufficiale di Partito democratico e Italia Viva, avrà contro l’ex sindaco ed ex presidente del Pd Marco Zambuto, ora sostenuto da Forza Italia, Diventerà bellissima e Udc. In campo nella corsa a sindaco anche Daniela Catalano, appoggiata dai sovranisti di Fratelli d’Italia e Lega, la grillina Marcella Carlisi, Francesco Miccichè (lista civica) e Angela Galvano, ex candidata dei Cento passi alle Regionali sostenuta dalla sinistra e da pezzi di Pd.

Ecco tutte le liste nei comuni al voto.

AGRIGENTO

SINDACO MARCELLA CARLISI

Lista Movimento 5 Stelle:

Marcella Carlisi

Santina Cattano

Alberto Castelli

Salvatore De Caro

Alfredo Rao

Domenico Bruno

Pasquale Spataro

Gerlando Alletto

Francesco Sanfilippo Monachino

Fabio Scopelliti

Gaia Roccaforte

Angelica Matilde Micalizio

Camillo Gulotta

Davide Pierluigi Musumeci

Gerlanda Fretto

Giuseppe Eduardo Guarraci

Alessandra Caldana

Serenella Affronti

Eugenia Bogatu

Francesco Zambuto

Gerlando Patti e Marco Falzone.

SINDACO DANIELA CATALANO

Lista “Con Daniela Catalano sindaco La nuova Agrigento”

Alberto Agueci

Salvatore Alletto Sanfilippo

Consuelo Battaglia

Rosaria Bello

Gerlando Catania

Salvatore Chiarenza

Eliana Crapanzano

Carolina Di Caro

Ilenia Giambrone

Daniele La Gaipa

Maria Lombardo

Cristina Messina

Alice Moncada

Riccardo Muscarella

Francesco Nocera

Salvatore Palillo

Angelo Palumbo Piccionello

Dario Rizzo

Gianfranco Rizzo

Filippo Sanfratello

Pietro Calogero Vella

Giuseppe Vinciguerra

Celeste Volpe.

Lista Fratelli d'Italia:

Emanuel Alfano

Paola Antinoro

Antonino Castrovinci Grillo

Costantino Ciulla

Giuseppina Cinzia Cucchiara

Maria Assunta (detta Susy) Di Matteo

Salvatore Falzone

Alice Farruggia

Daniela Ilardi

Giuseppe La Felice (detto Fabio)

Luigi Lentini

Maria Chiara Lupo

Laura Moncada

Francesca Montante

Calogera Nobile (detta Lilly)

Giuseppina Passarello (detta Giusy)

Gerlando Piparo

Ilaria Maria Rita Prestia

Calogero Pio Emanuel Russo

Giovanna Sanzo

Pompeo Sarcuto

Francesco (detto Franco) Tondo

Sarina Trupia (detta Sara)

Valeria Zarbo.

Lega Salvini:

Rita Giuseppina Monella

Massimiliano Rosselli

Concetta Sala (detta Cettina)

Salvatore Cuntreri (detto Totò)

Cristian Licata

Sonia Dalli Cardillo

Caterina Caravella

Serenella Bianchini

Vincenza Barrale

Alessandro La Mattina

Giovanni Umile

Rosaria Venerina Agata (detta Sara)

Sodano Carrabba

Erika Agnello

Manuel Giancco Samaritano

Corrado Sbezzi

Angelo Uttilla

Antonino Maragliano

Gabriele Terrasi

Francesco Pietro La Porta

Paolo Antonio Fragapane

Maria Assunta Rita (detta Rita) Chianetta

Salvatote Gabriele Albanese

Antonino Lucia.

SINDACO LILLO FIRETTO

Lista “Buongiorno Agrigento”:

Giovanni Alessi

Giuseppe Argento

Margherita Bruccoleri (detta Brucculeri)

Salvatore Ciulla

Tiziana Crisafulli

Maria Dalli Cardillo

Luigi Di Rosa

Giovanna (detta Patrizia) Di Vita

Stefania Ferrante

Domenico Grillo

Marcello La Scala

Teresa Lazzano

Vincenzo Marino

Giorgio Messina

Francesco Picone

Angelo Principato

Carmelo Puglisi

Angelo Sciascia

Dario Spataro

Giusi Letizia Speziale

Pietro Vitellaro

Gabriele Zambuto

Angela Zicari

Domenico Vermi.

Lista “E' noi”:

Renato Bazan

Sergio Coniglio

Alfonso Cutaia

Sandro Ficarra

Vincenzo Giacaloni

Irene Giglione

Sefora Paola Guastella

Giuseppina Guggino

Rita Ingiaimo

Simone Landri

Daniela Francesca Lombardo

Renato Messina

Alfonso Giuseppe Mirotta

Giuseppe Salvatore Nocera

Maria (detta Mirella) Oliva

Daniela Piazza

Ligita Pilipaviciute Cucchiara

Fabio Ragusa

Domenico Schembri

Andrea Seddio

Federica Segretario

Teresa Terrazzino

Annalisa Urso

Emanuele Zappulla.

Lista “Onda”:

Calogero (detto Lillo) Alaimo

Giovanni (detto Gianluca) Archeoli

Jessica Barbarossa

Liliana Cacciatore

Deborah Caratozzolo

Alfonsa Maria (detta Ina) D'Aula

Giacomo Ficarra

Isabella Gino Grillo

Filippo Greco

Raimonda Mirabile

Pietro (detto Piero) Mirotta

Simona Nuara

Salvatore Marco Pace

Calogero (detto Lillo) Russo

Giovanni Salamone

Ambra Salvato

Salvatore Sciumè

Pasquale Spataro

Angelo Triolo

Amedeo Giovanni Trupia

Tiziana Vaiana

Ljuigi Vella

Claudia Zambuto Sitra

Daniele Zicari.

Lista “Agrigento rinasce”:

Nicolò Hamel (detto Nello)

Davide Affè

Beniamino Biondi

Alessia Bongiovì

Sergio Burgio

Ruggero Casesa

Giuseppina Chibbaro

Emanuele Di Bella (detto Elio)

Leandro Fiore

Sara Giovanna Maria (detta Sara) Gallo

Diego Granata

Sara Gueli

Souad Hamzaoui

Vincenzo Licata (detto Enzo)

Rosario Messina

Loredana Minio

Valentina Principato

Gerlando Riolo

Alessio Sanfilippo

Alfonsina (detta Ina) Sodano

Silvio Torregrossa

Rosa Maria Turturici

Valter Volpe

Morena Zagarrì.

Lista “Andiamo avanti”:

Gioacchino Alfano

Antonino Amato

Vincenzo Mario Barone

Salvatore Pachito Barresi

Gabriella Battaglia

Salvatore Caleca

Tanja Castronovo

Carmela Dulcetta

Mario Silvio Fontana

Calogero Gallo

Raffaella Giambra

Vincenzo Gnoffo

Giorgia Iacolino

Giuseppe Infurchia

Rosa Lo Bello

Guglielmo Lumia

Gerlando Malli

Salvatore Antonino Presti

Ivana Rizzo

Maria Giovanna Russo

Calogero Sciangula

Maurizio Spagliari

Giuseppe Vella e Sarah Zicari.

Lista “Futura Agrigento”:

Anna Amodeo

Gaetano Arrigo

Francesco Avona

Gerlando Baiadeonte

Alfredo Capitano

Iole Rita Casà

Giuseppe Contarini

Pietromaria Pio Durante

En Nous Oumi Fatima

Fabiola Dalila Guarneri

Giorgio La Lomia

Marco Maria Longo

Luigi Marino

Tiziana Morreale

Gianfranco Motta

Andrea Natale

Antonio Nobile

Jessica Pontei

Irene Rizzo

Giulia Rocco

Renato Terranova

Antonio Villani

Federica Villano

Marco Zicari.

Lista “Agrigento sostenibile”:

Angelo Annibale

Salvatore Bugea

Giuseppe Capraro

Carmela Castronovo

Calogero Cavallaro

Antonino Consiglio

Simone De Marco

Carmelo Di Maria

Pino Dimora

Annalaura Di Vitale

Luciana Fazzo

Salvatore Gallea

Maurizio Genovese

Carmelo Iacono

Samantha Lo Giudice

Manlio Modica

Marco Modica

Simone Patti

Marie Gabrielle Piergili Mezzaroma

Nadia Pitruzzella

Paolo Pullara

Rosario Russello

Barbara Spaggiari

Elena Botezatu.

SINDACO ANGELA GALVANO

Lista Agrigento in movimento:

Onofrio Argento (detto Nuccio)

Tommaso Arrigo

Maria Carmela Bruna (detta Maria)

Maria Cacciatore

Giuseppe Calandra

Ernesto Cantale

Gioacchino Cappadona

Pasquale Cassaro

Maria Ciulla

Carmela Colombo

Maurizio Di Vincenzo

Giovanna Frenda

Domenica Galluzzo (detta Maria)

Roberto Gatto

Marco Giglione

Saverio Guardino

Michele Lombardo

Salvatore Lombardo (detto Totò)

Antonella Mauriello

Maurizio Messina

Immacolata Mucciga (detta Anna)

Francesco Rizzo

Pasqualino Rota

Maria Samaritano.

Lista C'è l'alternativa - Cento passi per la Sicilia:

Agostino Cascio

Amedeo Celani

Ivan Giuseppe Cottone

Gianfranco Criscenti

Giuseppe Maria (detto Giuseppe) Cucchiara

Vincenzo Cuffaro

Giovanni Di Rosa

Vincenzo (detto Enzo) Di Vincenzo

Alessandro Feliciangeli

Girolamo Frenda (detto Mimmo)

Giuseppina Galvano (detta Giusy)

Vincenzo Gandolfo

Rossana Geraci

Domenico Giarrizzo (detto Mimmo)

Angelo Giuffrida

Agatino Lazzaro

Giuseppe Lo Bello

Carmela Rita (detta Carmela) Moncada

Antonella Palermo

Giovanna Vincenza (detta Giovanna) Randisi

Floriana Russello

Cristal Scordino

Simone Davide (detto Simone) Stella

Veronica Tornabene.

SINDACO FRANCO MICCICHÈ

Lista “Facciamo squadra per Agrigento:

Francesco Micché sindaco”

Maria Lucia (detta Maria) Alaimo

Davide Cacciatore

Ilaria Cappello

Teresa Maria Cirami

Giuseppe Cucchiara

Giuseppe Di Rosa

Gioacchino Calogero Gambino

Rosanna Lo Giudice

Mauro Montante

Giuseppe Palermo

Antonio Santamaria e Giuseppe Anselmo

(detto Giuseppe) Tuttolomondo

Chiara Balletti

Luca Campione

Giuliana Castronovo

Valentina Cirino

Noemi Luana (detta Noemi) Di Mare

Fabio Donzella

Adriano Gurreri

Francesco Messina

Carmelina (detta Carmen) Neri

Maria Concetta Principato

Riccardo Trupia

Vanessa Zarbo.

Lista “Uniti per la città”:

Vincenzo Scalzo

Luciana Carità

Giordana Micciché

Maria Rita Napoli

Umberto Battaglia

Salvatore Borsellino

Gabriella Omodei

Carmelina Rita Paino

Carmelo Bruno (detto Leo)

Angelo Vaccarello

Filippo Gebbia

Leando Marsala

Antonino Mendolia Cannella

(detto Antonino Mendolia

Carmelina Valeria (detta Valeria) Romano

Laura Sferrazza

Giuseppe Viola

Caterina Caravella

Fabio La Greca

Marco Vullo

Ilaria Maria Settembrino

Sandro Salemi

Giovanni Siracusa

Cristina Valeria Zambuto

Assunta Roberta (detta Roberta) Russo.

Lista “Cambiamo rotta per Agrigento”:

Anna Marzia

Cino Pagliarello (detta Cino)

Michele Mallia

Salvatore Pace

Fabio Posante

Teresa Nobile

Francesco Alfano

Giuseppe Castelli (detto Peppe)

Flavia Maria Contino

Alberto Di Betta

Maria Teresa Russo

Daniela Spataro

Angelo Gireco

Anna Maria (detta Anna) Curreri

Vittorio Montefiore

Carmelina Pirrera

Emanuele Rizzo Pinna

Adriana Agozzino

Roberto Battaglia

Calogero Cuffaro

Calogero Arcidiacono

Alessandro Sollano

Antonino Schembri (detto Tonino)

Luigi Castellana

Calogero Carità.

Lista Vox Italia:

Roberta Lala

Lorenzo Mangiapane

Giovannoi Russo Cirillo

Maria Ilenia Mendola

Giuseppina Catalosi

Calogero Cumella

Roberto Cutugno

Girolamo Antonio Capraro

Salvatore Battaglia

Anna Gallo Cassarino

Osvaldo Cumbo

Carmelo Callari

Samira Bouchari

Alfonso Vassallo

Salvatore Petrotto

Luigi Falla. Rita Lo Nobile

Giuseppe Sciascia

Gaetano Bosco

Alfonso Neri

Giovanni Chiaramonte

Celine Calaprice

Nadia Bennici.

SINDACO MARCO ZAMBUTO

Lista Udc:

Salvatore Fanara detto Totò

Lorenzo Harvin Alaimo

Pietro Alfano

Alessio Americo

Roberta Bello

Fabio Bruccoleri

Salvatore Civiltà

Elia Cordaro

Lilly Di Nolfo

Eugenio Benedetto Di Stefano

Alessia Ferlisi

Ciro Fuschino

Alessandro Gerardi

Marco La Susa

Silvio Longo

Calogero Massimiliano Macaluso

Carmelina Mandracchia detta Elena

Flavio Patti

Ornella Patti

Rosalia Proto

Giovanni Quaranta

Manuela Raneri detta Emanuela

Salvatore Salamone

Carmelina Salemi.

Lista Forza Italia:

Calogero Alonge detto Lillo Alongi

Salvatore Balli

Vincenza Bellavia detta Cinzia

Gaspare Bennardo detto Rino

Antonino Cannella detto Antonio

Carmelo Cantone

Mary Cardilichia

Marco Giuseppe Catalano detto Marco

Fabio Catania

Giovanni Civiltà

Antonio Costanza Scinta detto Nino

Simone Gramaglia

Claudia Innantuoni

Marcella Lauretta

Melinda Lo Piccolo detta Tiziana

Martina Maria Martorella

Riccardo Minio

Antonio Pandolfi

Vito Rolando Pastorella detto Vito

Giovan Battista Pedalino

Rosario Serravillo

Carmela Vaiana

Stefania Maria Lilla Vella detta Stefy

Luigi Ventriglia.

#Diventerà Bellissima:

Claudia Alongi

Catia Romina Barone

Mariachiara Cacciatore

Ferdinando Castellino

Valeria Collura

Calogero Arturo Domenico Savio Costanza

Paolo Emanuele Di Falco

Michele Fantauzzo

Pietro Gelo

Giovanna Maria Graci

Alessandro Guarasci

Giuseppe Calogero Lacognata

Maria Lazzara

Carmelo Mistretta

Carmelo Salvatore Natalello

Vincenzo Piscopo

Federica Provenzani

Salvatore Sammartino

Angelo Scanio

Margherita Ketty Lilian Schillaci

Giuseppe Seminerio detto Pino

Rosa Siracusa

Gianni Tuttolomondo

Roberta Zicari.

CAMASTRA

SINDACO ANGELO CASCIÀ

Lista civica “Da sempre per Camastra”:

Biagio Luca Allegro

Salvatore Averna

Cinzia Costanza

Giusi D’Alessandro

Salvatore Di Franco

Biagio Morgante

Alfonsa Scanio

Carmela Sutera Sardo

Luigi Terrana

Vincenzo Urso.

SINDACO DARIO GAGLIO

Lista civica “Progetto Camastra”:

Francesca Agueci

Loredana Brunco

Salvatore Colli

Giovanni Contrino

Antonio Costanza

Simona Costanza

Luca Farruggio

Maria Manzone

Alison Polizzi

Giuseppe Scopelliti.

CAMMARATA

SINDACO GIUSEPPE MANGIAPANE

Lista civica “Il paese che vogliamo”:

Giuseppe Bellino

Antonella Di Piazza

Adriano Giambrone

Linda Grasso

Giuseppe La Greca

Maria Elisa La Mendola

Renato Loria

Jessica Madonia

Valeria Militello

Angela Reina

Filippo Reina

Nazareno Reina.

SINDACO GIULIANO TRAINA

Lista civica “Il futuro adesso”:

Roberto Sebastian Giunta

Florinda Madonia

Vincenzo Lo Scrudato

Ivana Terramagra

Gaetano Mangiapane

Rosalinda Maggio

Maria Concetta Mangiapane

Francesco Viola

Patrizia Lo Scrudato

Mario Tuzzolino

Cristina Scaccia

Tonino Rizzico.

CASTELTERMINI

SINDACO ARTURO RIPEPE

Lista civica “Esperienza e innovazione”

Viviana Caltagirone

Alessia Capozza

Lucia Capozza

Salvatore De Marco

Vincenzo Faraone

Teresa Fontanella

Alessandro Licata

Pietro Minardi

Giuseppe Puleo

Monica Scozzari

Sergio Scozzari

Salvatore Vaccaro.

SINDACO FILIPPO PELITTERI

Lista “Movimento cinque stelle”:

Luca Nobile

Maria Antonietta Chiavetta

Pietro Angelo Minardi

Enza Taibi

Dario Minuta

Giovanni Giuseppe Antinoro

Federica Capodici

Angelo Tomaso Faraone

Emanuele Maratta

Francesco Maria Pirrera

Lorenzo Tricoli

Katia Varsalona.

SINDACO GIOACCHINO NICASTRO

Lista “Ripartiamo insieme Uniti per Casteltermini”:

Francesco Capozza

Fabio Massimo Catalano

Nunzio Pio Circo

Marcella Di Marco

Agostino Droga

Maria Pia Greco

Franco Mallia

Antonino Pio Mattina

Alessandra Palmeri

Vincenzo Puccio

Teresa Saporito

Carmelo Sciarrabone.

RAFFADALI

SINDACO SILVIO CUFFARO

Lista “Silvio Cuffaro sindaco”

Giuseppina Alaimo

Salvatore Casà

Maria Concetta Casalicchio

Santino Farruggia

Salvatore Gacioppo

Giorgia Galvano

Salvatore Galvano

Giuseppe Gattarello

Giulia Gulisano

Vincenzo La Porta

Pietro Librici

Marinella Notonica

Paolina Sacco

Giuseppe Sicurello

Teresa Tuttolomondo

Giovanna Vinti.

SINDACO DOMENICO TUTTOLOMONDO

Lista “Raffadali Cambia”:

Salvatore Giuseppe Bartolomeo

Moira Chiarelli

Stefano Galvano

Salvatore Gazziano

Giovanni Gentile

Caterina Giglione

Salvatore La Longa

Krizia La Porta

Salvatore Lombardo detto Giannino

Sabrina Mangione

Elena Pedalino

Alfonsina Rampello

Francesco Randisi

Tonino Scifo

Flavia Tuttolomondo

Stella Vella.

SINDACO ELINA RAMPELLO

Lista Lega Sicilia per Salvini premier:

Girolamo Alonge

Carmen Basile

Gheorghita Bors detto Giorgio

Giuseppe Criscenti

Marco D’Anna

Giovanna Maria Dominici

Giuseppe Gentile

Ilaria Ippolito

Alessio Librici

Domenica Mirella Lo Zito detta Fiorella

Giuseppe Nocera

Luigi Nocera

Irene Palermo

Salvatore Tarallo

Tania Tarallo

Paolo Vella.

REALMONTE

SINDACO SABRINA LATTUCA

Lista “Realmonte per Sempre”

Melissa Arcuri

Simona Cardinale

Mimmo Coco

Emanuele Fiorica

Mariella Frumusa

Nino Fugallo

Roberto Iacono

Susi Infurna

Irene Pilato

Teresa Siracusa

Felice Vaccaro

Pasquale Valenti.

SINDACO SALVATORE PUTRONE

Lista “LeAli per Realmonte”:

Silvia Callea

Simone Capizzi

Vincenzina Cappello

Nunziata Iacono

Fabio Lillo Incardona

Alessandro Pietro Mallia

Alessandra Rita Monachino

Carmela Nona

Antonino Sciarrone

Francesco Sidoti

Alfonso Vella

Teresa Zambito.

SINDACO ANTONINO GIARRIZZO

Lista “Realmonte Libera”:

Mirella Sinaguglia

Liliana Navarra

Antonino Piazza

Gerlando Palermo

Dario Gallo Cassarino

Angelo Curaba

Giovanna Eterno

Marilena Sicurella

Liudmila Andrevna Contino

Angelo Messina

Emanuele Alonci

Salvatore D’Ambra.

SINDACO FRANCO MILISENDA

Lista "Potere ai cittadini":

Manuela Costanzino

Giorgia Cuffaro

Valeria Ferro

Girolamo Frenda

Paolo Guarraci

Arianna Marra

Enrico Joseph Milisenda

Salvatore Panarisi

Vincenzo Gagliardo

Andrea Rocelli

Isidoro Pedalino

Concetta Spoto

Laura Gioacchina Tuttolomondo

Vincenzo Curaba.

RIBERA

SINDACO FRANCESCO MONTALBANO

ViviAmoRibera:

Giuseppe Buontempo

Giuseppe Catanzaro

Georgeos Diakenissakis

Annalisa Farruggia

Maria Galvano

Maria Gullo

Francesco Macaluso

Ferdinando Marchese

Graziella Marrella

Francesca Mulè

Giovanna Musso

Vincenzo Pecorella

Ignazio Scorsone

Sandro Tortorici

Vincenzo Virone.

Ribera più:

Valentina Alba

Francesco Bentivegna

Alessandra Cacioppo

Dario Di Carlo

Alexandra Di Lucia

Giuseppe Di Stefano

Paolo Gualtieri

Giuseppe Maniscalco

Gisella Miceli

Calogero Palminteri

Giuseppe Polizzi

Felice Puccio

Liborio Sclafani

Giuseppe Trizzino

Rita Zicari.

Possiamo:

Antonella Cardinale

Francesco Fauci

Emanuele Fazio

Anna Giacobbe

Melchiorre Indelicato

Marialisa Lentini

Onofrio Marrella

Sebastiana Primo

Calogera Riggi

Giuseppe Rubbino

Antonino Russo

Pasquale Sinaguglia

Calogero Tortorici

Mirella Daniela Vassallo.

Intesa Democratica:

Ina Picarella

Matteo Scalia

Giuseppe Vassallo

Rosamaria Sortino

Francesco Cottone

Tanya Tumminello

Maria Rosa Renda

Enza Triolo

Giacomo Burrecci

Giovanni Magro

Salvatore Sacco

Alex Arcadipane

Francesco Mulè

Anna Provenzano

Calogero Lombardo

SINDACO ALFREDO MULÈ

Popolari e Autonomisti:

Nicola Inglese

Salvatore Burgio

Kelly Capitano Vergara

Elison Catania

Marcello D’Anna

Floriana Gullo

Loreto Lattanzi

Giusi Lentini

Adele Mondello

Pellegrina Morello

Rita Orlando

Daniela Orlano

Anna Puccio

Daniela Ragusa

Liboria Tabbone

Carlo Venturella.

Lega per Salvini:

Calogera Chiappetta

Giacomo Cortese

Gloria Fortunato

Tiziana Gennaro

Andrea Guddemi

Gabriella Guddemi

Silvana La Barbera

Rosa La Corte

Carmelo Monastero

Mimma Noto

Rossella Parisi

Pasquale Salvaggio

Sara Smeraglia

Giuseppe Spallino

Giuseppe Trapani

Alfonsa Zito.

Ribera Di Centro:

Salvatore Daino

Catiamaria Di Leo

Giuseppina Di Salvo

Rosalba Fonte

Joenna Lo Raso

Antonella Macaluso

Tommaso Pedalino

Giusi Riggi

Vincenzo Riggi

Emanuela Soldano

Salvatore Terrazzini

Giovanni Tortorici

Selen Vassallo

Caterina Riggi

Felicia Noto.

Insieme per Ribera:

Federica Mulè

Liborio D’Anna

Giusi Albano

Melinda Bonifacio

Salvatore Corda

Salvatore Cudia

Filippa Cufalo

Giovanbattista Di Carlo

Angela Di Leo

Domenico Facineroso

Roberto Gambino

Sandra Guddemi

Paolo Piscione

Emanuele Puccio

Fabio Serra

Caterina Ulderigo.

Ribera:

Antonella Ambrogio

Antonino Armenio

Giuseppe Bordonaro

Paolo Caternicchia

Giuseppe Cortese

Ernesta D’Alessandro

Giovanna Di Martino

Angela Ganduscio

Alina Gurau

Aurora Liberto

Maria Pera

Antonietta Spinelli

Michele Territo

Maria Tornambè

Salvatore Tortorici

Pietro Triolo.

Futuro Ribera:

Giovanni Barbera

Roberto Caruana

Giuseppina Ciccarello

Antonio Cipolla

Vincenzo Di Leo

Rosalia Gramaglia

Giovanni Guddemi

Francesca Leotta

Anna Maria Macaluso

Marcello Modica

Loredana Moscato

Roberto Smeraglia

Giovanna Tortorici

Paola Urso

Caterina Valenti.

SINDACO FRANCO AUTERI

Società Civile Ribera:

Franco Auteri

Antonio Vinti

Paolo Amari

Massimo Errelbouhi

Sergio Mattina

Antonio Giacobbe

Rosario Giuseppe Cimino

Maria Ragusa

Katia Caruso

Mariangela Palazzolo

Rosanna Tortorici.

SINDACO VINCENZO ROSSELLO

Movimento Cinque Stelle:

Vincenzo Rossello

Daniela Manni

Calogero Manto

Filippo Caternicchia

Francesco Zambuto

Lillo Mantione

Valeria Silvio

Stefano Baiamonte

Salvatore D’Attilo

Silvana Lumia

Annamaria Canzeri

Riccardo Romano

Patrizia Giglietta

Filippo Bongiovì

Giuseppina Balistreri.

SINDACO MATTEO RUVOLO

Fratelli d’Italia:

Giovanni Di Caro

Samuel Amari

Giusy Biancaccio

Domenico Casò

Maurizio Cutrone

Giuseppe Dinghile

Salvino Giammancheri

Federica La Porta

Stefania Lo Raso

Gaetana Modicamore

Vincenza Musso

Pietro Pennica

Vincenzo Spagnuolo

Pietro Torretta

Giovanni Trizzino

Michelangelo Virone.

Forza Italia

Ombretta Arena

Beatrice Caltagirone Amante

Antonino Caternicchia

Alessandra Cicirello

Emanuele Clemente

Francesca Colletti

Vincenzo Costa

Antonino D’Azzi

Giuseppina Emanuele

Ciro Marrone

Gaspare Miceli

Paola Miceli

Enzo Mulè

Accursio Pinelli

Antonino Ruvolo

Giuseppina Zabbara.

Matteo Ruvolo Sindaco:

Antonio Aucello

Antonino Amodei

Salvatore Avanzato

Enza Maria Casa

Giuseppina Catanzaro

Giuseppe Colletti

Elisa Ganduscio

Antonino Giordano

Carmelo La Rocca

Rosalia Miceli

Liliana Pinelli

Giuseppe Lucera

Melissa Sarullo

Pietro Siragusa

Caterina Scorsone

Calogero Terranova.

Diventerà Bellissima:

Maria Grazia Angileri

Alexandra Attardo

Giuseppe Ciancimino

Calogero Cibella

Danatella Falauto

Carmela Montalbano

Gerlando Morello

Giuseppe Orlando

Giuseppe Paladino

Pasquale Polizzi

Maria Quartararo

Giovanni Riggi

Margherita Riggi

Enrico Schembre

Francesco Paolo Talluto

Giuseppe Tramuta.

Generazione Futura:

Antonella Amari

Luca Borsellino

Vita Capizzi

Marco Cavallaro

Rachid Chioub

Luis Alejandro Di Croce

Michele Ferraro

Pietro Gentile

Elena Gugliemucci

Francesco Li Greci

Giuseppe Mulè

Roberto Neri

Fabio Signorelli

Maria Siggia

Girolamo Taglialavore

Valarie Rosalia Zambito.

SICULIANA

SINDACO PEPPE ZAMBITO

Lista “Orizzonte Comune”

Francesca Ciulla

Gerlando Colletto

Floriana Daina Palermo

Antonino Di Giovanna

Salvatore Guarragi

Angela Indelicato

Davide Lauricella

Antonino Licata

Maria Assunta Lo Vecchio

Margherita Messina

Letizia Puccio

Vito Salvaggio.

SINDACO VITA MARIA MAZZA

Lista “ViviAmo Siculiana”:

Natale Dimora

Antonino Gucciardo

Alfonso La China

Pasquale Lo Giudice

Salvatore Russo

Calogero Piro

Sara Zuppardo

Maria Zambito

Teresa Lo Presti

Miriana Seddio

Elina Giglione

Nunziatina Marsala.

SINDACO SANTO LUCIA

Lista “Ricostruiamo Siculiana”:

Giuseppe Scibetta

Anna Guarragi

Anna Miceli

La Chiana Aurora

Paolo Restivo

Pasquale Lo Giudice

Giuseppe Bonsignore

Giusi Musso

Angela Lo Vecchio

Santino Carmelo

Giuseppe Sinaguglia

Francesca Zaccaria.

