Elezioni ad Agrigento, Catalano: "Più attenzione a mamme e famiglie"

La corsa a sindaco della città di Agrigento è tutta una questione di liste. La competizione è diventata una sorta di prova di forza a chi ha più simboli a sostegno. Così anche la candidata a sindaco di Fratelli d’Italia e Lega ha una sua lista civica. Si tratta di «Con Daniela Catalano sindaco».

Uno stemma blu che richiama i colori dei partiti di Meloni e Salvini. Ma siamo certi che le liste siano un valore aggiunto per la corsa dei sindaci? E quanto questi sapranno essere lo stesso per le liste a sostegno? A questo interrogativo, in attesa della presentazione ufficiale di simboli e liste, saranno i risultati elettorali che verranno fuori dalle urne a dare una risposta. Come è noto, per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale si vota il 4 e il 5 ottobre.

L'articolo di Domenico Vecchio nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

