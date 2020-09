Migranti, Faraone: "Per Lampedusa un decreto che va nella giusta direzione"

Il testo del decreto per Lampedusa approvato dal Consiglio dei ministri prevede, tra le altre cose, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre dei versamenti dei tributi nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

«E' la differenza - aggiunge Faraone - tra il buonsenso e il populismo. Tra il riformismo che si occupa di risolvere i problemi e il sovranismo che agita paure ma non ha mai una ricetta per cambiare le cose. Anzi, su Lampedusa ha fatto di peggio, descrivendola come un lazzaretto, raccontando al mondo che i migranti infetti passeggiavano con i turisti, ha danneggiato una stagione turistica, l’economia dell’Isola, centinaia di imprenditori del settore e migliaia di posti di lavoro».

«Noi ieri sera - continua - abbiamo ascoltato le giuste rivendicazioni e abbiamo predisposto un pacchetto di proposte, un decreto ad hoc, il decreto Lampedusa. Misure di sostegno che vanno nella direzione giusta».

