Migranti, Maraventano: "Conte chiuda hotspot di Lampedusa"

"Ho saputo che Conte ha convocato il sindaco e il presidente Musumeci a Roma ma per fare che cosa? Qual è l'obiettivo? Se l'obiettivo è chiudere immediatamente l'hotspot, sono d'accordo. Ma se l'obiettivo e' di tapparci la bocca, per quanto riguarda il mio gruppo e i cittadini che in questi giorni hanno manifestato per la chiusura del centro, noi continueremo a fare la nostra battaglia". Così l'ex senatrice della Lega Angela Maraventano, ora nel direttivo del partito in Sicilia con delega sulle isole, commenta la convocazione del sindaco dell'isola a Palazzo Chigi mercoledì, insieme al governatore Nello Musumeci. Maraventano, protagonista sabato notte della protesta contro l'ultimo sbarco di 370 migranti, ha partecipato, in parte, all'incontro che il sindaco ha avuto in mattinata con una rappresentanza di imprenditori e commercianti locali sullo sciopero generale minacciato sull'isola.

"Conte è stato assente fino a oggi - continua Maraventano - il governo è stato assente. Grazie a noi che abbiamo fatto le nostre battaglie, finalmente si è mosso qualcosa. Parlo come cittadina e come Lega e so che gran parte dei lampedusani la pensano come me. Fatto sta che siamo il primo partito".

E sulla proposta dello sciopero, aggiunge: "Con le modalità proposte dal sindaco, non avrei aderito" ma azzarda: "Se entro la prossima settimana, non abbiamo risposte concrete per la chiusura dell'hotspot sono pronta a chiedere l'indipendenza dell'isola e a scrivere al presidente Trump".

