Amministrative, a Vittoria e San Biagio Platani si vota il 22 e il 23 novembre

Si voterà il 22 e 23 novembre a Vittoria, nel Ragusano, e a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Bernardette Grasso.

Le due amministrazioni locali erano state sciolte, per infiltrazioni mafiose, dal Consiglio dei ministri nel 2018, per cui le nuove elezioni devono avvenire in turno straordinario riservato solo a loro.

L'eventuale turno di ballottaggio, per il solo Comune di Vittoria, è fissato per il 6 e 7 dicembre. Nei giorni scorsi, la Giunta regionale aveva già scelto le date del 4 e 5 ottobre (ballottaggio 18 e 19) per il turno ordinario che coinvolge altri 61 Comuni dell'Isola.

