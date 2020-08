Ferragosto alle porte, si punta a blindare le candidature ad Agrigento

Settimana cruciale, ad Agrigento, per la composizione delle alleanze in vista del voto del 4 e 5 ottobre. Entro il 4 settembre dovranno essere depositati i simboli, liste e apparentamenti. L’obiettivo è quello di blindare le candidature prima di Ferragosto.

Alle candidature ufficiali del sindaco uscente Calogero Firetto, dell’ex sindaco Marco Zambuto, dell’ex assessore Franco Miccichè, potrebbero aggiungersi altri nomi. Incassato il no di M5S e PD (i primi sosterranno una candidatura di bandiera, i secondi come ufficializzato dal neo segretario regionale Antony Barbagallo non stileranno una lista ma confermeranno l’appoggio al sindaco uscente), Angela Galvano di Articolo 1 non demorde e prova ancora a portare avanti la sua candidatura.

