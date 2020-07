Elezioni ad Agrigento, "Cambiamo" sostiene Zambuto

Il partito "Cambiamo" sosterrà Marco Zambuto nella corsa alla carica di sindaco di Agrigento. "Abbracciamo e sosteniamo con entusiasmo la proposta del candidato sindaco Marco Zambuto certi dell’impegno che impiegherà per risollevare le sorti della nostra amata città", hanno annunciato il dirigente nazionale Marcello Fattori e la coordinatrice della provincia di Agrigento, Ornella Patti in vista delle prossime elezioni Amministrative di Agrigento del 4 e 5 ottobre.

"Per anni Agrigento - hanno aggiunto - è stata vittima della cattiva gestione e dell’incuria di tanti. Crediamo che Zambuto sia la figura più idonea, con le giuste competenze e l’adeguata esperienza amministrativa che serve affinchè Agrigento torni a splendere con le sue bellezze artistiche e storiche che possiede. Siamo pronti a collaborare insieme a tutte le forze politiche che intendono scommettere sulla persona di Zambuto in modo da presentare un programma efficace e facilmente attuabile che non illuda la cittadinanza come spesso accade ma che, al contrario, possa essere realistico e che possa dare il giusto decoro che Agrigento merita".

