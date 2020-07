Agrigento, Forza Italia e Diventerà Bellissima si schierano con Zambuto sindaco

La campagna elettorale di Marco Zambuto è partita spedita ed ha già incassato il pieno sostegno dell’Udc Italia. Orfana di Fratelli d’Italia e Lega, la coalizione a sostegno dell’ex sindaco di Agrigento, oltre che di una lista civica, potrà contare anche sull’appoggio di Forza Italia e Diventerà Bellissima.

Ancora in fase di riorganizzazione, ed in cerca di un nuovo coordinatore cittadino, il movimento politico del presidente della Regione Nello Musumeci, che in provincia di Agrigento è rappresentato dalla deputata regionale Giusy Savarino, punta quindi su un politico giovane ma dall’esperienza consolidata come Marco Zambuto. Ma se per Diventerà Bellissima e Forza Italia, manca ancora l’ufficialità (attesa per le prossime ore), i rappresentanti dell’Udc, hanno invece dato pieno sostegno.

