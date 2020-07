Teatro Ellenistico, Firetto: "Gli scavi devono proseguire"

"Sui fondi per gli scavi archeologici del teatro Ellenistico di Agrigento, sarebbe utile un ripensamento. Confidiamo nel neo assessore regionale alla Cultura, Alberto Samonà». Lillo Firetto, sindaco della città dei Templi, prende posizione sulla riprogrammazione dei fondi del «Patto per il Sud".

"In una riprogrammazione dei fondi del “Patto per il Sud” - dichiara Firetto - oltre due milioni di euro, destinati alle opere di scavo del teatro antico sono stati dirottati altrove. Siamo di fronte a una scoperta archeologica tra le più significative al mondo degli ultimi anni. Il teatro era stato cercato per secoli e dopo essere stato trovato aveva entusiasmato non soltanto gli studiosi, ma anche appassionati di archeologia e di storia, turisti e tutti gli agrigentini che tanto si erano interrogati sull’esistenza di questo monumento".

