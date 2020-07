Ornella Patti nominata coordinatrice della provincia di Agrigento

Ornella Patti è stata nominata coordinatrice della provincia di Agrigento. Patti è membro del partito Cambiamo! di Giovanni Toti.

"Ringrazio per la fiducia accordatami il presidente Giovanni Toti, uomo di grande valore umano e di indiscusse competenze amministrative - afferma Patti, giovane insegnante agrigentina e presidente dell’Associazione ricreativa culturale Scarabocchio, che opera nell’ambito del recupero scolastico, da anni impegnata nell’azione civica -. Ringrazio anche l’onorevole Benigni, il dirigente nazionale Marcello Fattori e tutti i membri del comitato esecutivo nazionale che mi hanno ritenuta ottima risorsa per la crescita di cambiamo in Sicilia e in particolare nella provincia di Agrigento".

