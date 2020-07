Elezioni comunali ad Agrigento, il gruppo "Cambiamo": sostegno a Zambuto

Il gruppo "Cambiamo" sosterrà il candidato a sindaco di Agrigendo Marco Zambuto. Ad annunciarlo Marcello Fattori, dirigente nazionale di Cambiamo, movimento di Giovanni Toti.

«Condividiamo la linea politica del centrodestra unito a sostegno di Marco Zambuto, un candidato sindaco che metterà a servizio della collettività il proprio importante bagaglio di esperienze, competenze e capacità di fare squadra».

"Noi di 'Cambiamo' saremo della partita con nostri candidati al consiglio comunale, ospitati in una lista di valore, competitiva e ben assortita di cui daremo ufficialità nei prossimi giorni e il nostro contributo al sindaco Marco Zambuto sarà anche e soprattutto in termini di idee per il rilancio della nostra città - aggiunge Fattori -. Il ruolo di chi amministrerà la città nei prossimi cinque anni sarà infatti particolarmente delicato e gravoso, si dovrà essere capaci di garantire alla cittadinanza l'ordinario che spesso è mancato con le precedenti amministrazioni, ed al contempo sarà fondamentale puntare su alcuni ambiziosi progetti che apportino benefici al territorio dal punto di vista economico, infrastrutturale e culturale".

