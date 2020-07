Agrigento, nuovo nome nella corsa a sindaco: irrompe Antonio Calma

Sulla corsa a sindaco nella città dei templi irrompe un nome nuovo. Ecco Antonio Calma, sessantaseienne, due figli, da oltre 40 anni vive lontano dalla sua Sicilia, regione con la quale non ha mai perso il contatto e tanta voglia di mettersi in gioco. Vice presidente nella 1° sezione della Commissione Tributaria di Pesaro, ritorna ad Agrigento tutte le volte che può e trascorre qui le sue vacanze, nell’abitazione del centro storico in via San Girolamo.

L'articolo di Domenico Vecchio nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

