Comune di Siculiana, corsa a tre per la carica di sindaco: Zuppardo si fa indietro

Sarà una corsa a tre alla carica di sindaco di Siculiana. Gerlando Zuppardo di Siculiana rinasce, che aveva presentato la sua candidatura, ha fatto un passo indietro con un video su YouTube.

Sono quindi tre i candidati per le elezioni amministrative che si terranno domenica 4 e lunedì 5 ottobre. «A seguito di un incontro avuto tra i gruppi Noi ci siamo, Siculiana rinasce e altri gruppi politici presenti sul territorio, si è deciso di convergere in un percorso che ci vedrà uniti con la candidatura a sindaco di Santino Lucia per le prossime amministrative».

Lo si legge in una nota congiunta dei movimenti politici locali Noi ci siamo e Siculiana rinasce. Viene ufficializzata la candidatura di Santino Lucia, del movimento Noi ci siamo, sostenuta adesso da uno schieramento più ampio. Gli altri due candidati a sindaco sono Giuseppe Zambito della lista Orizzonte Comune e Vita Maria Mazza della lista ViviAmo Siculiana.

