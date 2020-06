Stato di calamità a Lampedusa e Linosa, Varchi: "Buona notizia per gli isolani"

"La dichiarazione dello stato di emergenza di Lampedusa e Linosa è una buona notizia per cittadini, lavoratori e imprese delle isole Pelagie che tanto hanno sofferto a causa dell’emergenza sanitaria e altrettanto stanno soffrendo la situazione economica legata soprattutto al turismo". È il commento della deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

"Da tempo combattiamo una battaglia per cittadini e aziende delle Pelagie - prosegue -, tanto che abbiamo depositato un emendamento nel decreto rilancio che prevede la concessione alle imprese locali di finanziamenti a tasso zero fino a 12 anni per la riqualificazione e il rilancio dell’offerta turistica o la possibilità di optare per contributi a fondo perduto - aggiunge -. Inoltre ai lavoratori a tempo determinato, che hanno prestato attività nel 2019, nelle imprese locali il riconoscimento di una indennità mensile di 600 euro".

