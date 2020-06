Elezioni, Annalisa Tardino nominata commissario Lega per la città di Agrigento

"Ringrazio il segretario regionale per la Lega in Sicilia, senatore Stefano Candiani, per avermi nominato commissario per la città di Agrigento e responsabile per la campagna elettorale di Agrigento e degli altri otto comuni della provincia che andranno al voto alle prossime elezioni amministrative di ottobre". Lo ha detto Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega.

"La nomina è un attestato di fiducia - ha aggiunto - nei miei confronti da parte dei vertici regionali e nazionali del partito, che intendo onorare con impegno e senso di responsabilità per radicare ancora di più il nostro partito sul territorio. Lavorerò in modo sinergico con tutti gli amministratori, i militanti, i giovani e i tanti che si vogliono unire al nostro partito, al fine di portare avanti il progetto Lega, ampliando il lavoro di Massimiliano Rosselli, commissario provinciale, cui va la mia stima. A parte Agrigento sono - Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera, San Biagio Platani e Siculiana - i comuni chiamati alle urne.

