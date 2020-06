Il porto di Licata nelle Zes per un pelo, l'onorevole Pullara: "Occasione di sviluppo"

Licata è rientrata per il rotto della cuffia nelle Zone economiche speciali in Sicilia. «Un grande merito per l’inserimento del porto di Licata – dice l’ex vicesindaco Angelo Vincenti - va sicuramente attribuito all’onorevole Carmelo Pullara che avendo appreso dell’esclusione di Licata, nel dicembre del 2019 in audizione alla commissione bilancio, fa inserire il porto di Licata. Un impegno sicuramente non facile, ma che dimostra il suo grande impegno politico a servizio di tutto il territorio e in particolare di Licata».

