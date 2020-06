Montevago, approvato il bilancio: fondi per dare lavoro alle imprese locali

Approvato il bilancio del Comune di Montevago. Il documento unico di programmazione per l’esercizio finanziario 2020-2022 ha ricevuto l'ok della Giunta comunale.

A darne notizia, con una nota, il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo “ringraziando il consiglio comunale per aver approvato con largo anticipo, rispetto alla scadenza dei termini di legge prevista per il 31 luglio, il principale strumento di programmazione economica e finanziaria dell’ente”.

“Oltre alla somma di 40 mila euro per le attività che hanno subito una perdita dalla chiusura a causa dell’emergenza Covid-19 – ha sottolineato il primo cittadino – sono previste anche risorse per assegnare a turno alle imprese del posto diversi lavori comunali, dell’importo che può variare da 10 a 20 mila euro, per il miglioramento della viabilità rurale e la riqualificazione di piazze e giardini dando così alle stesse un aiuto reale dopo il lockdown. Inoltre, non è stata aumentata la tassa sui rifiuti è questo va a beneficio di tutta la comunità in un momento di grande difficoltà economica”.

