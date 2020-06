Migranti fuggiti ad Agrigento, Firetto: "Il centro d'accoglienza va chiuso"

«Le scene viste al Villaggio Mosé, che comprensibilmente hanno allarmato la popolazione della zona, non devono più ripetersi. I vertici di governo, che hanno previsto le misure da adottare per i migranti, devono trovare soluzioni più idonee. Non può essere messa a repentaglio la sicurezza di una città che da molto più di un mese non registra casi di Covid 19». Lo dice il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, dopo che nella notte tra sabato e domenica alcuni tunisini sono scappati dal centro d’accoglienza.

«Non può essere turbata un’intera comunità da comportamenti irresponsabili. Il centro di accoglienza di viale Cannatello va immediatamente chiuso perché è una struttura inadeguata e in pieno centro abitato», conclude il sindaco.

