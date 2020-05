Canicattì e la tassa sui rifiuti, differiti i possibili aumenti

Seduta di consiglio comunale come non se ne vedevano da tempo venerdì sera a Canicattì. A causa dell’emergenza Covid-19 si è svolta all’interno del Teatro Sociale. Non sono mancati il confronto politico ed il dibattito.

Viste le polemiche politiche e le critiche contro l’amministrazione l’assessore Messina ha fatto sapere di ritirare i controversi punti relativi all’approvazione provvisoria della tariffa della tassa rifiuti e definizione scadenze per l’anno 2020, nonché l’approvazione del regolamento disciplinante misure di contrasto dell’evasione dei tributi locali, che inasprisce «sanzioni» a chi non in regola con il pagamento dei tributi. La Cna soddisfatta: «È inopportuno infierire contro le imprese in questo momento».

