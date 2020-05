Morto Totò Lauricella, storico esponente della Sinistra agrigentina

«Totò Lauricella non c'è più. Per me è una grande tristezza perché perdo un amico sincero, buono e generoso, resta il ricordo di tante battaglie comuni, di tanti giorni trascorsi a preparare manifesti, comunicati, iniziative per aiutare il riscatto di questa nostra città, resta il rimpianto di un tempo nel quale la passione politica esaltava ed entusiasmava la nostra vita. Riposa in pace, uomo giusto e leale».

Sono queste le parole che, ieri mattina, l'assessore all'Ambiente Nello Hamel - compagno di tante battaglie - ha annunciato la morte dell'ingegnere Totò Lauricella, storico rappresentante della Sinistra, sempre consigliere comunale di Agrigento ma anche vice sindaco di Porto Empedocle. Salvatore Lauricella, per tantissimi anni, ha rappresentato l'opposizione proprio assieme a Nello Hamel e a Giuseppe Licata. Una triade indissolubile che tante battaglie, veramente, ha portato avanti per la città di Agrigento e la sua gente. Ma a venir meno non è stato soltanto un «pezzo» della storia politica della città perché Lauricella è stato un grande uomo: sempre gentile, serio, disponibile.

«Un galantuomo», come ieri - in continuazione - veniva denito sui social. Perché Totò Lauricella era molto social e aveva stretto amicizie anche con persone che, nella vita reale, non conosceva. La gente gli dava fiducia per il suo modo di fare: schietto, leale, mai fuori le righe. In tantissimi, e non soltanto ad Agrigento, ieri, lo hanno ricordato.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE