Fase 2, ad Agrigento lunedì cimiteri aperti: obbligatori mascherina e guanti

Sì ai funerali, ma per un “tetto” massimo di 15 congiunti. Riaperti i cimiteri, ma con accessi limitati a non più di 60 persone, e via libera ad una breve uscita giornaliera per i disabili che potranno anche recarsi – ma gli ingressi dovranno essere concordati col Comune – alla Villa del Sole.

La “fase 2” è arrivata: da domani le prescrizioni anti-Covid verranno – sulla base di quanto disposto dal Governo centrale, dalla Regione, dal Comune e dall’Arcidiocesi di Agrigento – allentate. Il sindaco Lillo Firetto, ieri, ha firmato una ordinanza. Poche ore prima, il cardinale Montenegro aveva dato disposizioni per le esequie. Via libera ai funerali «Nessuno prenda arbitrariamente iniziative personali» – questo l’appello fatto dal cardinale Francesco Montenegro che ha dato il via libera alla celebrazione delle esequie, con messa, sia in chiesa che all’aperto.

Riaprono i cimiteri. «È consentita la visita ai cimiteri diBonamorone, Montaperto, Giardinan Gallotti e Piano Gatta. I campo santi – ha scritto il sindaco Lillo Firetto - riapriranno lunedì (domani ndr). Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 14 e dalle 15 alle 18. Domenica e giorni festivi: chiusi. È consentita la presenza di massimo 60 persone a Piano Gatta e Bonamorone e di 20 in quelli di Montaperto e Giardina Gallotti. È consentito l’ingresso di massimo 2 componenti per famiglia che potranno restare 30 minuti. È obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti. L’accesso al cimitero sarà controllato».

