Licata, in Comune ritarda il bilancio: Pullara chiede l'ispezione

Il Comune di Licata non si è ancora dotato del bilancio di previsione del 2019 ed è stato commissariato dalla Regione. Un «ritardo» che ha fatto infuriare il deputato regionale, Carmelo Pullara, passato da strenuo sostenitore dell'amministrazione guidata dal sindaco, Pino Galanti, a suo più accanito contestatore.

Pullara ieri ha chiesto che «venga disposta un'ispezione urgente presso il Comune di Licata tesa ad accertare il perché del notevole ritardo nell'adozione del bilancio preventivo 2019 forse causata dalla dubbia legittimità di atti posti in essere con incremento di spesa tale da impedirne la quadratura tra entrate ed uscire, quali ad esempio il ripristino della dirigenza e l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Tutto questo perché vengano attenzionati dalla sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei conti, gli atti posti in essere nel tempo dal Comune di Licata».

Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars ha presentato una interrogazione parlamentare.

