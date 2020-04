Terme di Sciacca, pubblicato il bando per l'affidamento: "Pericolosa la sospensione"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi il bando per l'affidamento in concessione della gestione e la valorizzazione delle Terme di Sciacca, nonostante la richiesta di sospensione inoltrata al governo regionale.

"Alla luce di quanto raggiunto non solo non ritengo opportuno considerare la proposta di una sospensione della validità dell'avviso pubblico in questo momento di lockdown, anzi la ritengo pericolosa, bensì ritengo più producente considerare l'ipotesi di chiedere una proroga 15 giorni prima della scadenza del bando qualora si dovesse verificare la non presentazione di alcuna proposta in merito", ha detto il deputato regionale Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

"Con la pubblicazione del bando - dicePullara- la Regione può dare adesso il via, cinque anni dopo la chiusura, alla fase di individuazione dei soggetti interessati e con le caratteristiche adeguate per un affidamento subordinato alla ristrutturazione, al rilancio e alla gestione dello stabilimento termale".

Gli immobili individuati e disponibili sono: lo stabilimento Nuove Terme, l'ex Convento di San Francesco, il grande albergo San Calogero, lo stabilimento vecchie terme, le piscine Molinelli, il parco delle terme, il centro accumulo e smistamento delle acque e le piscine solfuree coperte.

"Potranno tornare così attive - prosegue - le Terme di Sciacca e il complesso termale che rappresenterà un volano di sviluppo per il territorio anche per quanto concerne l'utilizzo delle terme per la cura di particolari patologie. In questo modo -conclude Pullara - le Terme di Sciacca oltre a diventare un punto di riferimento Regionale per rispondere alla domanda in espansione di turismo termale darà una spinta importante allo sviluppo imprenditoriale ed economico del territorio".

