Canicattì, un decreto ingiuntivo in attesa per il Comune

Un nuovo decreto ingiuntivo aspetta di essere eseguito e pende sul futuro delle casse del comune di Canicattì. Ancora una volta si tratta per contenziosi legali. Questa volta però il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed è stato emesso dal tribunale di Agrigento da due avvocati che nel tempo hanno anche assistito il comune di Canicattì.

La somma complessiva disponibili presso la tesoreria comunale di Unicredit di Canicattì ammonta a poco meno di 60 mila euro a fronte di un credito preteso di 39.791,73 euro.

Nella richiesta gli avvocati Mauro De Caro e Giuseppe Carbonaro hanno premesso di essere creditori del comune di Canicattì con un atto di precetto notificato il 10 gennaio di quest'anno in esecuzione del decreto ingiuntivo del 2017 del tribunale di Agrigento e della sentenza successiva dello stesso tribunale del 2019.

Il debito però al momento non potrà essere pagato in quanto il comune di Canicattì dal 30 marzo dello scorso anno è in potenziale «procedura di riequilibrio finanziario» su cui a distanza di circa un anno la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ancora non si è pronunciata.

