Ribera, Articolo 1 e Cinque Stelle: "Avremo il candidato"

A Ribera si prepara una quarta candidatura a sindaco. Dopo la discesa in campo già annunciata da Matteo Ruvolo, Francesco Montalbano e Alfredo Mulè ci sarà un candidato di un'area che comprende Articolo 1 e Movimento Cinque Stelle, pronta a discutere con Italia Viva e con chi nel Partito Democratico non ha condiviso la scelta appoggiare Mulè.

I Cinque Stelle, guidati da Vincenzo Rossello, hanno riunito l'assemblea permanente che ha avviato, intanto, tutte le procedure per la richiesta di certificazione della lista in vista delle prossime amministrative. L'assemblea ha già pronta una lista ed un candidato che sarà il garante della lista stessa.

«Preferisco non fare nomi - dice Rossello - anche perché stiamo discutendo con altre forze. Noi, però, se le iniziative avviate non dovessero andare in porto saremo pronti a correre con una nostra lista e con un nostro candidato sindaco».

