Commissariamento dell'Ati di Agrigento, scoppia il caos

Caos ad Agrigento per il commissariamento dell'Ati. Del caso, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, se ne occuperà, mercoledì prossimo, anche la quarta commissione all'Ars, presieduta dal deputato agrigentino Giusi Savarino.

Quest'ultima ha accolto la richiesta di audizione del deputato Matteo Mangiacavallo e ha convocato una audizione sulla gestione del servizio idrico integrato nell'Agrigentino. "Mercoledì, alla presenza dell'assessore Pierobon, del prefetto di Agrigento, di una delegazione dei sindaci dell'Ati e del commissario ad acta appena insediato, faremo il punto della situazione", ha dichiarato la Savarino.

E, ieri,è intervenuto il forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni: "I commissariamenti regionali non siano occasione per favorire la privatizzazione della gestione del servizio idrico. I privati hanno già fallito", dicono.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE