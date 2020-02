Agrigento, Vitellaro a capo dell'Ufficio Tecnico comunale

Il Comune di Agrigento non può provvedere alla nomina di un nuovo dirigente a tempo indeterminato e da quando l'ingegnere Giuseppe Principato è andato in pensione un vuoto c'è stato. Ma d'ora in avanti dell'ufficio tecnico comunale di palazzo dei Giganti se ne occuperà Francesco Vitellaro.

Fra i quattro curriculum arrivati all'ente - per la selezione - il suo è stato il prescelto, anche perché sono state soppesati «anche aspetti attitudinali e motivazioni dei candidati». Ad esprimere consenso per la nomina di Vitellaro - anche se si tratta di un incarico a tempo determinato - ieri sono stati i presidenti degli Ordini degli architetti e degli ingegneri di Agrigento, rispettivamente Alfonso Cimino e Lillo Zicari.

«Apprendiamo con piacere della nomina di dirigente dell'ufficio tecnico comunale a Franco Vitellaro, stimato professionista di lunga esperienza che, siamo certi, potrà risolvere i problemi che attanagliano l'ufficio - ha scritto Alfonso Cimino - . Problemi sui quali dibattiamo da due anni, da quando ci siamo insediati in questo Consiglio d'Ordine, tra cui, tanto per dirne una, il progetto sanatoria sul quale ad oggi l'ufficio sembra essere bloccato a causa del riconoscimento delle spettanze ai dipendenti che, tra altro, sono numericamente diminuiti a causa della Quota 100.

