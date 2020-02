Sindaco di Agrigento, il centrosinistra avrà il candidato

Il centrosinistra presenterà un proprio candidato a sindaco di Agrigento e, così come anticipato dal deputato regionale Michele Catanzaro, potrebbe puntare su una donna. Il nome che circola in queste ore è quello di Angela Galvano ma, come riporta Domenico Vecchio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l'avvocatessa non conferma e nemmeno smentisce.

Aumentano, quindi, le candidature a sindaco della città dei templi: c'è il sindaco uscente Calogero Firetto e il suo ex assessore Franco Miccichè. Rimangono in standby Marco Zambuto ed Aldo Piazza.

