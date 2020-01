Canicattì, restrizioni per aprire sale gioco

Saranno operative da domani, le nuove restrizioni all'apertura di sale gioco ed altre attività con macchinette più o meno elettroniche che danno premi in denaro. Come previsto dalla legge infatti scadute le due settimane di pubblicazione all'albo pretorio elettronico del comune il regolamento inizia a disvelare i suoi effetti.

Il sindaco Ettore Di Ventura infatti facendo seguito al regolamento per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico più semplicemente della ludopatia approvato in consiglio comunale ha adottato la conseguente determinazione con cui si rende vincolante l'osservanza di tutta una serie di obblighi e prescrizioni decise lo scorso dicembre in aula dai rappresentanti dei cittadini.

Alcune prescrizioni avranno valenza generale mentre altre solo per le future aperture di sale giochi. Tra queste il divieto di aprire la specifica tipologia di attività ad una distanza inferiore a 300 metri, secondo il percorso pedonale più breve, da istituti scolastici, impianti sportivi, centri giovanili e di aggregazione; strutture residenziali e assistenziali; giardini e zone a verde pubblico ma anche musei e biblioteche; sportelli bancari, postali, agenzie di pegno e bancomat. Restrizioni generali invece sono quelle relative agli orari di funzionamento che sarà vietato sempre e comunque dalla mezzanotte alle 10 del mattino successivo e dalle 12,30 alle 14,30 in coincidenza in pratica con gli orari di uscita da scuola.

