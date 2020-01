Migranti, il sindaco di Lampedusa al forum dell'Onu in Ecuador

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello è stato invitato a partecipare al «12 Global Forum on Migration and Development», il forum internazionale promosso dall’Organizzazione per le Nazioni Unite su migrazione e sviluppo che si svolge in Ecuador, a Quito, dal 20 a venerdì 24 gennaio.

Martello interverrà domani nell’ambito di un forum di sindaci di diverse città del mondo dedicato al ruolo delle municipalità locali in tema di accoglienza ed integrazione.

Nel corso del suo intervento Martello parlerà, tra l’altro, dell’esperienza di Lampedusa e del percorso delle «Città ed isole di frontiera» portato avanti attraverso il progetto comunitario «Snapshots», che coinvolge 19 territori di 16 Paesi europei e vede proprio il comune di Lampedusa e Linosa nel ruolo di ente capofila. (AGI)

