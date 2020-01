Ribera, corsa a sindaco ferma a due candidati

Rimangono due i candidati a sindaco di Ribera e alcune componenti politiche devono ancora decidere se far parte di una coalizione o scegliere la corsa solitaria. Le candidature già ufficializzate restano quelle di Matteo Ruvolo, ex consigliere provinciale e coordinatore di collegio di Forza Italia, e di Francesco Montalbano, assessore in carica della giunta guidata da Carmelo Pace.

La componente della quale fa parte il sindaco in carica, però, non ha ancora assunto una decisione e un altro fine settimana è trascorso con una nuova fumata nera in questo schieramento che comprende anche l'ex parlamentare regionale Salvatore Cascio e il deputato in carica all'Ars Roberto Di Mauro. «Ormai non si può attendere tanto - dice Paolo Caternicchia, che fa parte di questa componente - e bisogna andare al più presto alla scelta del candidato a sindaco. E' questo il mio auspicio».

Il Movimento Cinque Stelle farà parte della competizione elettorale, ma non ha ancora scelto con quale candidato a sindaco. Lega e Partito Democratico non hanno ancora deciso se andranno da soli o all'interno di coalizioni. Liborio D'Anna, segretario del Pd riberese, assicura che a breve il suo partito deciderà. Entro alcuni giorni è attesa anche la decisione della Lega.

