Elezioni ad Agrigento, il centrodestra si ricompatta e punta sull'ex sindaco Zambuto

All'appello di Giusi Savarino rispondono presente pure la Lega e l'Udc. Così per le prossime amministrative ad Agrigento si sta delineando un cartello di centrodestra sul modello che portò all'elezione di Nello Musumeci alla Regione.

A questo cartello hanno fino adesso risposto presente, Diventerà Bellissima, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega di Salvini ed Udc.

«Mettere fine a cinque anni di amministrazione comunale fallimentare ad Agrigento sarà possibile grazie a un centrodestra capace di confermare la propria unità». Il commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier di Agrigento, Francesco Di Mare, in vista delle imminenti elezioni amministrative nella città dei Templi lancia un appello ai partiti e ai movimenti che a livello nazionale rappresentano un blocco granitico in contrapposizione al governo Giallo-rosso a forte impronta sinistroide.

