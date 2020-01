Comune di Sciacca, si insedia anche Bacchi: in giunta 15 assessori

Si è insediato ieri al Comune di Sciacca il quinto assessore della giunta guidata da Francesca Valenti, il quindicesimo nominato dal sindaco dall'inizio del suo mandato. Nessuna sorpresa rispetto alle voci che circolavano già da qualche giorno. È stato nominato Michele Bacchi, 51 anni, commercialista, «un tecnico saccense esperto - oltre all'attività propria del commercialista - in particolare di progettazione di Fondo Sociale Europeo, di finanza agevolata e contenzioso tributario».

Così è scritto in una nota diramata ieri da palazzo di città e il sindaco ha affidato a Bacchi le deleghe al Bilancio, alle Partecipate e alle Attività Produttive. Un tecnico, dunque, per completare la giunta anche se l'assessore ieri nell'incontro con la stampa non ha nascosto le sue simpatie per il centrosinistra.

«C'è chi guarda soltanto da lontano, critica e punta semplicemente il dito - dice l'assessore Bacchi - mentre io ho deciso di rimboccarmi le maniche e dare il mio contributo per la città, affrontando i problemi u e cercando le soluzioni più idonee». Ha precisato che il suo sarà «un intervento prettamente tecnico e non politico».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

