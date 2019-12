Canicattì, in Consiglio comunale le variazioni di bilancio

Torna a riunirsi per l'ultima volta quest'anno il consiglio comunale di Canicattì. L'appuntamento è per domani alle 19 in prima convocazione. Mancando il numero legale si ritenterà un'ora dopo. Ricco l'ordine del giorno per una seduta di fine anno. Alcuni argomenti sono rituali in conclusione di esercizio altri invece sono stati inseriti perché non trattati nelle precedenti sedute o perché di carattere regolamentare dell'attività amministrativa.

Il nuovo ordine del giorno diramato dall'ufficio di presidenza si compone di nove punti. Due solo quelli rituali: comunicazioni del presidente del consiglio comunale; lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Manca il punto relativo alle interrogazioni perché non ce ne sarebbero. Dopo l'allargamento della maggioranza del sindaco Ettore Di Ventura l'unico a presentare interrogazioni è rimasto Fabio Falcone portavoce del Movimento 5 Stelle.

Alcuni argomenti sono di particolare consistenza politica ed amministrativa e devono essere adottati entro la data del 31 dicembre per non complicare in maniera ulteriore la gestione dell'ente. Su tutti la «proposta di variazione del bilancio di previsione 2019/2021» dell'assessore competente Angelo Messina.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE