Favara, il Comune perde 50 mila euro per non aver presentato il progetto

Per non avere presentato il progetto, il Comune di Favara viene escluso dalla possibilità di ottenere dall'assessorato regionale delle politiche della famiglia, sociali e del lavoro un finanziamento di 50 mila euro per la realizzazione di parchi gioco inclusivi.

Più diligenti sono stati i comuni agrigentini come Aragona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Licata, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ragusa, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Biagio Platani, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca, Siculiana che hanno presentato richiesta entro il termine utile dello scorso 22 novembre.

I loro progetti sono stati dichiarati ricevibili. E non mancano le polemiche perché se da un canto il primo cittadino sostiene che il Comune non si è inserito nel bando regionale perché non aveva le disponibilità economiche per compartecipare alla spesa per circa 10 mila euro, dall'altro il deputato favarese alla Regione, Giovanni Di Caro, anche lui del Movimento 5 Stelle, non giustifica tale resa portando ad esempio il Comune di Porto Empedocle che, pur essendo anch'esso in dissesto, non si è pregiudicata la possibilità di ottenere il finanziamento.

