Favara, Alba nomina i tre assessori

Reintegrata la giunta comunale orfana di due assessori da alcuni mesi. Il fatto nuovo è che il sindaco Anna Alba si è spinta oltre allargando il numero dei componenti dell'esecutivo di un'altra unità, facoltà prevista da una recente legge regionale, che così passano da cinque a sei.

«Ma non ci sono aumenti di spesa - tiene subito a precisare il primo cittadino - perché alle nuove indennità di funzione si farà fronte diminuendo quelle che sono in capo a tutti i componenti della giunta».

I nuovi assessori sono Maria Giudice, Nicola Miceli e Miriam Mignemi che, a detta del sindaco, sarebbero stati scelti dalla società civile. E, in effetti, nessuno di loro è stato in precedenza impegnato in politica. Ma la loro designazione non può non prescindere dalla necessità di ricostituire una maggioranza consiliare che il Movimento 5 Stelle ha perduto dopo la netta spaccatura in seno al suo gruppo con 7 consiglieri rimasti legati a capo dell'amministrazione e altri 7 che hanno scelto di collocarsi all'opposizione tanto da essere stati tra i firmatari di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco che, però, non ha dato l'esito sperato.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

