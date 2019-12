Sciacca, Comune in cerca di assessori per completare la giunta

Bisognerà aspettare fino a lunedì 9 dicembre per il dibattito politico in consiglio comunale, ma prima della seduta i giochi dovrebbero essere fatti per la composizione della giunta municipale di Sciacca. Al momento mancano ancora due assessori dopo le dimissioni di Calogero Segreto e Carmelo Brunetto.

Il primo ha lasciato per ragioni personali, mentre il secondo nell'ambito di un acceso confronto tra Italia Viva, componente alla quale appartiene, e il sindaco, Francesca Valenti. Italia Viva chiede la nomina in giunta di Gianluca Guardino al posto di Calogero Segreto, ma il sindaco ha affermato «persone, modi e tempi» li decide lei e che nessuno può imporli.

Dopo la riunione dei consiglieri comunali con Francesca Valenti il clima sempre più disteso e lo stesso sindaco, in una breve dichiarazione, ha fatto sapere che «si è trattato di un incontro animato da spirito costruttivo e animo propositivo, volto a rilanciare l'azione politica e amministrativa della compagine di governo» e che «la discussione, molto matura e serena, che ha visto la partecipazione attiva di tutte le forze politiche, ha posto l'accento sul rilancio del profilo programmatico dell'alleanza, soffermandosi sulle principali priorità sociali ed economiche, rispetto alle quali la città attende risposte».

Un successivo incontro, questa volta allargato ai rappresentanti della coalizione, è saltato e potrebbe svolgersi oggi o al massimo domani.

