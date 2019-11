Assessori alla gentilezza, dopo Naro anche a Grotte

Nominato un nuovo assessore alla Gentilezza nell'Agrigentino. Il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, aderendo alla proposta delle Associazioni Cor et Amor e Mezzopieno, ha istituito la delega alla Gentilezza che è stata già assegnata a Miriam Cipolla.

“Si occuperà - spiega il primo cittadino - di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l'unità della comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune”.

Quello di Grotte - che ha ufficializzato anche l'adesione alla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza - è il secondo comune in provincia di Agrigento e il quarto in Sicilia a dotarsi di questa delega: già lo scorso agosto il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha nominato come assessore Valentina Gueli Alletti.

