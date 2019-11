Montallegro, nuove regole per l'edilizia

"L'assessorato regionale Territorio e Ambiente ha concesso il nulla osta al regolamento sul trasferimento di cubatura approvato nei mesi scorsi dal consiglio comunale su proposta della giunta".

Ne ha dato notizia il sindaco di Montallegro Rina Scalia sottolineando che si tratta "di uno strumento importante per consentire una nuova pianificazione urbanistica e territoriale adeguata alle esigenze della comunità e nello stesso tempo favorire il rilancio del settore edilizio e dell'economia locale".

Esprimono “compiacimento”, in una nota stampa, l'assessore comunale Giuseppe Piruzza e il consigliere comunale Rosa Iatì "per il nulla osta ottenuto dalla Regione. Il nuovo regolamento che sarà in vigore subito dopo la presa d'atto da parte della giunta comunale - si legge nella nota - dà la possibilità di cedere la volumetria edificabile da un terreno ad un altro nel rispetto di tutti i vincoli normativi. È prevista infatti nel nuovo regolamento - viene spiegato dai due esponenti del Pd - la possibilità di cedere la volumetria edificabile da un terreno ad un altro nel rispetto di tutti i vincoli normativi, come il lotto minimo di 3.000 metri quadrati, la distanza dai confini di 5 metri, l'assenza di distanze tra i terreni edificabili. Con questo nuovo strumento edilizio, che sarà reso operativo nei prossimi giorni, sarà possibile spostare le volumetrie edificabili rendendo fruibili aree che prima non avevano volumi tali da consentire la relativa edificazione. E' un grande successo dell'amministrazione comunale a tutela della crescita turistica e dello sviluppo edilizio cittadino".

