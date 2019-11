Canicattì, in Consiglio comunale il rendiconto del 2018

Nuova seduta del consiglio comunale per martedì prossimo 12 novembre a Canicattì con un ordine del giorno formato da appena due punti. Degli argomenti rituali figura solo quello relativo alla «lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti». L'altro ed unico argomento politico è relativo all'«approvazione rendiconto dell'esercizio 2018».

Uno strumento di rendicontazione e controllo dell'azione politica che si riferisce ad un quadro politico superato dall'ampliamento della coalizione e dell'esecutivo con l'ingresso del gruppo che fa capo ed ha come referente il parlamentare Roberto Di Mauro con l'ingresso in giunta dei consiglieri Fabio Di Benedetto ed Umberto Palermo. In altri tempi sarebbe stato prevedibile un dibattito acceso con l'opposizione pronta a stigmatizzare operato ed inoperosità. C

on ormai i «loquaci» Fabio Di Benedetto e Mimmo Licata in maggioranza è facile prevedere una semplice presa d'atto anche perché il consuntivo arriva ormai in conclusione dell'annualità successiva a quella di riferimento. In ogni caso il Rendiconto 2018 si è chiuso con un ulteriore disavanzo tecnico di quasi 6 milioni di euro mentre ancora sul comune di Canicattì incombe l'attesa decisione sulla validità del piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti. Il bilancio di rendicontazione 2018 risente di tutte le criticità che hanno convinto il sindaco Di Ventura a far approvare in consiglio comunale il 30 marzo di quest'anno un piano di riequilibrio tutto «lacrime e sangue».

