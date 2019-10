Sciacca, i commercianti al Comune: "Si riapra il centro alle auto"

Lamentano una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione comunale e reclamano alcuni interventi, immediati, «per evitare che il centro storico di Sciacca, sul piano del commercio, muoia completamente». È quanto affermano «Sciacca Centro», che riunisce una cinquantina di operatori commerciali, e la Confcomercio saccense che la prossima settimana illustreranno alla città un piano di interventi «che deve ottenere la giusta attenzione da parte del Comune».

Per migliorare la situazione riguardante i parcheggi «perché ci sono - dice Aurelio Pellegrino - sempre più clienti che hanno difficoltà a raggiungere il centro», i commercianti chiedono che venga autorizzata la sosta temporanea in via Roma, regolamentata adeguatamente per il parcheggio l'area delle Terme e realizzati i parcheggi a spina di pesce e da entrambe i lati nel viale della Vittoria.

«Sono proposte che abbiamo già portato all'attenzione del Comune - dice Dante Bonsignore - e per le quali attendiamo una risposta». «Bisogna riportare al centro dell'agenda cittadina - dice Giuseppe Caruana - i problemi del commercio, un settore che deve avere la giusta attenzione».

