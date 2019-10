Restyling della Rotonda Giunone, il sindaco di Agrigento sotto attacco

Tutti contro il sindaco Lillo Firetto per il presunto incarico gratuito per realizzare il progetto esecutivo di restyling della rotonda Giunone.

Il presidente degli architetti Alfonso Cimino ha diffidato il sindaco a «provvedere immediatamente con relativi adempimenti a rettifica di quanto enunciato, nel rispetto delle norme e dei liberi professionisti». «Si tratta di una notizia sconcertante che mortifica il lavoro degli architetti e afferma il principio errato di far lavorare gratis i liberi professionisti, i quali hanno studiato per esser liberi professionisti - ha scritto Cimino - . In questi anni non abbiamo fatto altro che ribadire con il codice dei contratti, i bandi tipo, la certezza dei pagamenti, la dignità del lavoro professionale che non può essere mortificata ed esaltata con affidamenti che riteniamo, a prescindere dalla loro legittimità, essere in controtendenza in un momento di grande crisi economica e professionale».

