Canicattì, da settembre aumentano le ore per i precari

La giunta comunale di Canicattì ha allo studio, da concretizzare in parte già dal primo settembre, il graduale aumento delle ore per il personale a tempo parziale in modo da recuperare i vuoti in organico ma soprattutto dare piena funzionalità agli uffici più strategici e redditizi.

Proprio per questo sono ore frenetiche di verifiche e di scelte ma anche di confronto con i vari assessori ed i vari responsabili di macroaree.

Si vuole in buona sostanza anche evitare provvedimenti a pioggia uguali per tutti. Si è in un momento particolare sul fronte delle risorse dell'ente locale che ha sempre meno liquidità ed è alle prese con un piano di riequilibrio economico-finanziario che ormai da mesi attende il nulla osta della competente sezione della Corte dei conti.

