Caos amministrativo a Casteltermini, città senza sindaco

Caos amministrativo a Casteltermini, che si ritrova senza sindaco dopo che la Corte di Appello ha sospeso il provvedimento che, sancendo l’ineleggibilità del sindaco in carica ,Gioacchino Nicastro, lo aveva sostituito col candidato sconfitto del M5s, Filippo Pellitteri. Nicastro, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso chiedendo la sospensione dell’esecutività del pronunciamento.

In particolare, i legali hanno sostenuto che, «nell’ambito della legislazione regionale l’unica conseguenza della decadenza del sindaco è l’indizione di nuove elezioni, e che nelle more delle nuove elezioni deve essere nominato dall’assessorato regionale competente un commissario straordinario in luogo del sindaco e della Giunta decaduti».

