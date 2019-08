Ferragosto in spiaggia ad Agrigento, arriva una raffica di divieti

Vietato - così come era stato disposto durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in Prefettura, - il trasporto di legna, carbone e carbonella sulla spiaggia, l'accensione di falò e fuochi, ma anche l'utilizzo di giochi pirotecnici e la collocazione di tende.

Vietati i suoni molesti con autoparlanti e tutte le manifestazioni autonome non autorizzate dalle autorità, nonché la vendita di bevande in bottiglie di vetro e il trasporto di oggetti contundenti.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha firmato, ieri, l'ordinanza dei divieti per rendere sicuro il Ferragosto sulle spiagge di San Leone. La polizia municipale ha invece disposto le modifiche alla tradizionale viabilità visto che San Leone sarà, come da tradizione, una location presa d'assalto.

