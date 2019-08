Crisi dell'agricoltura ad Agrigento, appello al sindaco Firetto

La crisi in agricoltura si fa sentire anche ad Agrigento. Il comitato degli agricoltori della frazione di Giardina Gallotti, presieduto da Salvatore Sammartino, lancia l'allarme e rivolge un accorato appello al sindaco Calogero Firetto, affinchè si adoperi e intervenga presso l'assessorato regionale all'Agricoltura o al ministero della Politiche agricole, al fine di rappresentare le gravi condizioni in cui versa il settore agricolo agrigentino e, in particolare, di Giardina Gallotti.

Sammartino afferma: «Quest'anno gli agricoltori agrigentini raccoglieranno almeno il 50% di prodotti agricoli in meno, a causa del caldo afoso e di alcune malattie che hanno investito piante e frutti. Noi, con il contributo dei nostri associati, ci siamo rivolti a degli esperti per rimediare alle infestazioni, ma al momento non è stata fornita alcuna soluzione. Versiamo in uno stato di calamità. L'alternativa è l'emigrazione».

