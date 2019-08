Ex provincia di Agrigento, prorogato l'incarico del commissario Di Pisa

Prorogato di altri 10 mesi l'incarico di commissario straordinario dell'ex Provincia di Agrigento a Girolamo Alberto Di Pisa. È stato pubblicato nel sito della Regione Siciliana il decreto firmato dal Presidente Nello Musumeci e dall'assessore alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, Bernadette Grasso, con il quale Di Pisa viene nominato commissario straordinario del Libero consorzio.

Il decreto conferma Girolamo Alberto Di Pisa nelle funzioni di Commissario straordinario che saranno eserciate nelle more dell'insediamento degli organi degli Enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 maggio 2020. Di Pisa era stato nominato per la prima volta commissario straordinario dal Presidente Musumeci, con le funzioni esercitate dagli organi delle ex province, il 31 gennaio 2018 e prorogato successivamente fino al 31 luglio scorso.

Di Pisa, Magistrato di Cassazione in quiescenza, era subentrato a Giuseppe Marino nominato nel mese di aprile 2017. Il decreto è stato adottato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 8 del 7 giugno che prevede lo svolgimento delle elezioni dei vertici del Libero Consorzio nel periodo che va dal primo al 30 aprile 2020 e la nomina dei commissari straordinari per la gestione degli enti di area vasta.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

